Il nuovo difensore uruguaiano del Crotone, Leandro Cabrera ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Ho scelto di trasferirmi a Crotone per la voglia e il 'garriño' (determinazione, ndr) che ha mostrato la società per avermi. Mi ispiro a Paolo Montero. Sono molto contento di giocare con il Crotone e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con i nuovi compagni. Ho visto il finale di campionato della passata stagione e non pensavo potesse farcela, invece la squadra ha messo in campo tanta determinazione. La serie A è un campionato più tattico e fisico rispetto a quello spagnolo, il mio desiderio è di aggiungere alla parte tecnica imparata in Spagna, la parte tattica che si fa in Italia".