Antonio Cabrini ha parlato ai microfoni de ilbianconero.com a proposito delle polemiche create dal caso Barzagli e anche di quel che aspetta la Juventus da qui al temine della stagione, tra Champions League, campionato e il possibile cambio di allenatore. Ecco le sue parole: "Non c’è nessun caso e nessun problema. Il caso non esiste e il problema non c’è mai stato quindi è anche inutile parlarne. Panchina d'oro a Sarri? Sono d’accordo con la decisione, erano due aspiranti di livello anche se a me piaceva anche Di Francesco. Sarri alla Juve? Quelli di oggi sono tutti grandi allenatori e quando i grandi allenatori hanno grandi squadre possono succedere grandi cose