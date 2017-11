La riunione in Federcalcio è in programma domani, ma i bookmaker internazionali hanno già le idee chiare sul futuro della Nazionale. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018 chiude il cammino da ct di Gian Piero Ventura e sulle lavagne inglesi lo scenario più probabile è l’arrivo di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Bayern Monaco è favorito a 2,75, anche grazie all’immediata disponibilità (almeno in teoria) rispetto agli altri candidati. Per la soluzione a lungo termine, in effetti, spiccano altri tre nomi, tutti al momento “occupati”: Antonio Conte è secondo in tabellone, a 4,00, Roberto Mancini segue a 5,50, mentre per Massimiliano Allegri si arriva a 8,00. A chiudere, a 17 volte la posta, c’è Fabio Capello.