, due volte, e la susseguente espulsione durantehanno agitato un mare di polemiche attorno aIl terzino della società veneta ha infatti reagito con il gesto reso celebre daquando, con la squadra già in 10 uomin, gli è stato chiesto di lasciare il rettangolo di gioco dopo l'intervento in campo dei sanitari del Chievo per soccorrerlo (anche se lo stesso Cacciatore si è rialzato prima che questi arrivassero da lui). Una richiesta che ha fatto scatenare la rabbia di Cacciatore il quale, dopo aver mimato le manette è stato espulso dal direttore di gara.Oggi, attraverso la sua pagina instagram, Cacciatore ha voluto chiedere scusa a tutti per .il gesto fatto e, soprattutto, ai suoi compagni di squadra per averli lasciati in 9 contro 11 nel momento di maggior bisogno: