Martin Caceres è alla ricerca di una squadra dalla scorsa estate, quando è finito il suo contratto con la Juventus. Il giocatore però non ha ancora trovato una sistemazione stimolante e che gli garantisca lo stipendio da lui desiderato. Come riporta il Mirror, infatti, è questo il motivo per cui il West Ham, e più in particolare, Bilic hanno deciso di non prendere il difensore uruguaiano. Caceres infatti avrebbe chiesto circa 100.000 sterline a settimana.