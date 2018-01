Caceres day in casa Lazio. La società biancoceleste ha battuto il colpo più importante, per ora, di questa sessione di mercato di gennaio in Italia, portando a Roma l'ex difensore della Juventus Martin Caceres, dopo averlo parcheggiato al Verona. Oggi si torna a Formello, dopo le vacanze, la sosta, e andrà in scena il Caceres Day.



CACERES DAY - Tutti lo aspettavano in aeroporto a Fiumicino (dove sono arrivati Inzaghi ed Immobile), è arrivato a Roma ieri pomeriggio in auto da Verona, dopo aver salutato i vecchi compagni. Secondo il ‘Corriere dello Sport' per il nazionale dell'Uruguay appuntamento alle 13 a Formello, incontro con i suoi compagni di squadra e primi momenti da biancoceleste. Alle 15.30 seduta di allenamento per una pedina che sarà fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi. Tornato in piena forma, Caceres dovrà meritarsi un posto da titolare, magari già a partire dalla prima gara casalinga dopo le vacanze, un piccolo derby per lui, contro il Chievo.