A quasi un anno dall'infortunio al tendine d'achille e dopo sei mesi dalla scadenza del suo contratto con la Juventus, Martin Caceres sembrava pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera, al Trabzonspor. Nei giorni scorsi il difensore uruguaiano era volato in Turchia (foto da www.fanatik.com), per sottoporsi alle visite mediche e quindi mettere la firma sul nuovo accordo.



OPERAZIONE BLOCCATA - Sembrava, appunto, perché qualcosa è andato storto. Secondo quanto scrivono diversi media turchi, infatti, Caceres non ha superato le visite mediche. Un intoppo non da poco, che ha costretto il presidente del Trabzonspor a bloccare tutta l'operazione. Dopo i tanti mesi di allenamenti da solo, prima in Italia e poi in Uruguay, e i contatti con l'Inter, il Pelado resta ancora senza contratto.