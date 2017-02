Potrebbe non essersi chiusa del tutto la porta della Fiorentina per Martin Caceres: il difensore uruguaiano è a Londra per chiudere l'accordo con il Crystal Palace ma secondo gazzamercato.it la società viola vorrebbe tentare un ultimo assalto. Tanto che avrebbe chiesto al difensore di prendere tempo con il club londinese per discutere di un possibile approdo a Firenze, dato che l'ex bianconero è ancora svincolato.