Daniele Cacia è a un passo dalla storia. Col gol segnato oggi al 97’ (all’ultimo minuto di recupero della sfida contro l’Avellino), l’attaccante classe 1983 del Cesena ha avvicinato ulteriormente Stefan Schwoch, record-man di gol in Serie B con 135 reti. Il re dei bomber del campionato cadetto ora è a un passo: dal 1996 al 2008, dalla maglia del Ravenna a quella del Vicenza, il bomber bolzanino di origini polacche aveva messo a referto un record che sembrava inarrivabile per chiunque. Per tutti, ma non per Daniele Cacia, che oggi ha regalato un punto fondamentale al Cesena di Castori nella corsa salvezza di questo avvincente campionato di Serie B. Un piccolo passo per la squadra cesenate, un enorme passo per l’attaccante allenato da mister Castori.



INFORTUNIO E MERCATO - 134 gol oggi tra Piacenza, Reggina, Padova, Verona, Bologna, Ascoli e Cesena. Con la rete di oggi, Cacia ha interrotto un lunghissimo digiuno per un attaccante come lui. Il classe ’83, infatti, non segnava in campionato dalla sfida d’andata, sempre contro l’Avellino. C’era Andrea Campione in panchina, ora c’è Fabrizio Castori. In mezzo, un brutto infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per 8 giornate. Cacia è tornato lo scorso 27 novembre contro il Brescia e ha giocato solo 6 minuti. Poi l’esclusione col Frosinone, con espulsione dalla panchina e la squalifica per la gara col Pescara. Cacia ha lavorato sodo per ritrovare la miglior condizione fisica, ma contro Parma, Palermo, Cremonese, Bari e Venezia non è riuscito a sbloccarsi. A gennaio la Feralpisalò ha sondato il terreno per l’attaccante, ma lui non ne ha voluto sapere: il record della Serie B era a due passi, Cacia voleva continuare a giocare in Serie B. E così è stato.



RECORD A UN PASSO - Una volta che la sessione invernale di mercato è finita, Cacia è rimasto 90 minuti in panchina contro la Ternana. Un’esclusione pesante, che però non ha condizionato l’attaccante. Oggi contro l’Avellino un’altra panchina, poi l’ingresso in campo al 60’ e il gol decisivo, quello del pareggio, allo scadere del match: un gol pesantissimo, il centotrentaquattresimo in Serie B, arrivato con la maglia del Cesena. Il terzo da quando veste la maglia dei cesenati, il terzo gol all’Avellino in questa stagione. Già, perché tutte le reti realizzate da Cacia da settembre ad oggi sono arrivate contro gli irpini allenati da Walter Novellino. Oggi ha raggiunto quota 134: Stefan Schwoch è a un passo e Cacia vuole raggiungerlo e magari superarlo già in questa stagione. Il re dei bomber della Serie B è più vicino che mai, la storia è a un passo. La salvezza e le fortune del Cesena passano dai suoi piedi. E pensare che a Cesena non voleva neanche venire. “Avrei voluto chiudere la carriera ad Ascoli e battere il record con quella maglia, ma non mi è stato concesso”. Ora il Cesena ha bisogno dei suoi gol e lui ha uno storico traguardo a un passo…





@AleCosattini