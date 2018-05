Marcos Cafu, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da Roma TV dove ha parlato della partita contro il Liverpool: "Il Liverpool è una squadra che ha fatto bene nel campionato inglese, ha fatto bene nella Champions League, fino adesso, come fai a dire che ha un punto debole? Lo stesso vale per la Roma, ha fatto benissimo in Champions arrivando in semifinale. Sarà dura capire dove si trovano i punti deboli, il Liverpool ha fatto 30 minuti devastanti all’andata facendo soffrire la Roma, poi alle fine in 7 minuti ci sono stati due gol. Riuscendo a fare il gol subito si potrebbe trovare qualche punto debole nel Liverpool”.