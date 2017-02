L'ex terzino di Milan e Roma, il brasiliano Cafu, ha parlato al Corriere dello Sport della situazione che sta coinvolgendo l'attaccante dell'Inter, Gabigol: "Qualcuno dubita del suo valore? Gabriel Barbosa era il capocannoniere del Santos, mica uno qualsiasi. Deve abituarsi al campionato italiano e soprattutto avere delle chances per dimostrare quello che vale. Spero l’Inter lo metta in condizione di giocare e rendere come sa. In quale ruolo? Quello lo sanno i dirigenti nerazzurri che lo hanno comprato. Il valore del ragazzo, però, non è in discussione.