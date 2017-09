Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24: "Secondo me la Juve è più forte di un anno fa, anche se sono andati via due pezzi importanti della squadra. Il concetto di calcio è sempre lo stesso, la maniera di giocare è sempre la stessa sia del Napoli che della Juve rispetto ad un anno fa, la Juve è quella che non molla mai, è sempre la squadra che comincia il campionato al 100 per 100, cerca di fare più punti possibili, por toglierli punti è molto molto difficili. Napoli è sempre la squadra che tifiamo per arrivare sempre più lontano possibile, speriamo che quest’anno possa arrivare molto lontano, ha iniziato bene il campionato perché gioca bene. Entrambe hanno iniziato bene il campionato"