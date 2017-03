La leggenda brasiliana Cafu ha parlato della stella Neymar. Come riporta il Sun, il giocatore del Barcellona è a quota 75 presenze e 50 gol con la Nazionale brasiliana. In termini di gol, meglio di lui hanno fatto solo Romario, Ronaldo e Pelé, rispettivamente con 55, 62 e 77 reti.



Per l’ex Milan, Neymar è in grado di tagliare tutti i traguardi che vuole: “Tutti i record esistono per essere battuti – spiega Cafu – e Neymar ha le qualità per farlo. È ancora molto giovane, e il tempo è dalla sua parte. Se continua a giocare come sta facendo c’è la possibilità che raggiunga la vetta, quindi Pelé”. Difficile invece che riesca a superare Cafu, recordman verdeoro per numero di presenze, ben 142, seguito da Roberto Carlos a 125.