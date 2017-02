Per una squadra con una classifica tutto sommato tranquilla come il Cagliari, ospitare la Juve e provare a batterla nel proprio fortino rappresenta un vero e proprio obiettivo stagionale: si può spiegare così il tutto esaurito al Sant'Elia previsto per domenica sera alle 20.45. Rastelli, dal canto suo, deve affrontare diverse defezioni soprattutto nel reparto offensivo in cui soltanto Sau sembra aver recuperato, mentre Borriello e Farias restano in dubbio. Di conseguenza, il tecnico cagliaritano starebbe pensando ad schierare un modulo speculare a quello di Allegri, ovvero il 4-2-3-1: resta da capire, però, chi sostituirà in difesa l'indisponibile Ceppitelli e chi riuscirà a recuperare in extremis per essere a disposizione dell'ex tecnico dell'Avellino.