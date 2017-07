Marco Andreolli, difensore del Cagliari, parla a Sky Sport della scelta di approdare in Sardegna: "Contento della scelta perché l'ho fatta io. Presidente e direttore mi hanno spiegato il progetto. È una piazza con un tifo importante, molta passione, me l'hanno già trasmessa in questi giorni. Dell'Inter non voglio più parlare, da oggi sono un giocatore del Cagliari, penso solo a questo. Non voglio più tornare sul passato"