La sconfitta del Crotone non basta a rasserenare il Cagliari e anche l’ambiente. Dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli le frange più calde della tifoseria sul web ieri sono partite all’assalto. Nel mirino - nonostante i 20 punti e le 11 lunghezze di vantaggio sui calabresi, terzultimi - club, staff tecnico e direttore sportivo. Ieri, dalle 18 Sau e soci sono in ritiro ad Asseminello. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in mattinata, ci sarebbe stato un lungo confronto tra Tommaso Giulini e Massimo Rastelli. L’intesa tra patron e tecnico del Cagliari pare solida. Ma in città si respira aria d’attesa dopo il secondo k.o. di fila, quattro nelle ultime sei gare. In rete la tifoseria si divide. Per alcuni Rastelli è ai titoli di coda. Si va da "Via l’allenatore, ma chiunque arriva trova giocatori non all’altezza" a quelli che individuano le criticità del gruppo in una campagna acquisti e cessioni deficitaria. La giostra dei candidati al cambio vede in pista Mandorlini a Stramaccioni. Intanto, mugugni sul ritiro: "Sapete come la penso, non serve a niente", dice Joao Pedro, rimbrottato da Giulini. Rastelli per il Sassuolo dovrebbe ritrovare Borriello (distorsione caviglia in archivio) e perde Isla, squalificato. In forse, gli acciaccati Barella, Di Gennaro e Melchiorri. La sfida di giovedì al Sant’Elia è da dentro o fuori: un successo confermerebbe tecnico e gruppo, risaliti in A a suon di record. Viceversa, si apre un film visto 24 mesi fa con Zeman.