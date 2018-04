Dopo lo 0-0 tra il suo Cagliari e il Bologna, Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport: "Noi abbiamo giocato per la vittoria, abbiamo guadagnato un punto, ma bisogna continuare così. Il gol annullato a Sau? Ci dispiace, ma accettiamo la decisione dell'arbitro. Non guardiamo agli altri, pensiamo a noi cercando di andare in campo per vincere. Continueremo a battagliare, è normale che i tifosi vorrebbero sempre vincere, ma il calcio è così. Inter? Sono serenissimo, penso al Cagliari, città e squadra dove sono cresciuto".