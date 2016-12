Il Cagliari e Nicolò Barella insieme sino al 2021. Un rinnovo che potrebbe sembrare scontato all'apparenza, ma così non è: erano tante le squadre di prima fascia interessate ad acquisire le prestazioni del giovane centrocampista cagliaritano. Emozionato e felice Barella per l’accordo raggiunto: "Non sono mai stato preoccupato per il rinnovo, ho sempre pensato al campo. Il peso della responsabilità non mi spaventa: semmai è uno stimolo in più a fare meglio. Ringrazio la società che ha avuto fiducia in me, quindi tutte le persone che mi sono state vicine: la mia famiglia, la mia ragazza, il mio procuratore. Sarebbe bello raggiungere le Coppe europee con il Cagliari. L’esperienza dell’anno scorso a Como? Ho sempre detto che è stata importante per la mia crescita, anche dal lato umano. Succedeva giusto un anno fa, dopo la partita contro la Salernitana. Faccio i salti di gioia per questo rinnovo, ma non cambierò, rimarrò la stessa persona di prima".