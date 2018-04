Cagliari-Bologna 0-0 (primo tempo 0-0)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane (90' Romagna), Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita (81' Lykogiannis), Padoin; Sau (65' Han), Pavoletti. All. Lopez



Bologna (3-5-2): Mirante; Gonzalez, Romagnoli (61' Mbaye), De Maio; Orsolini, Poli (87' Krejci), Crisetig (77' Nagy), Dzemaili, Masina; Verdi, Palacio. All. Donadoni



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 23' Gonzalez (B), 25' Crisetig (B), 36' Dzemaili (B), 38' Padoin (C), 63' De Maio (B), 86' Nagy (B), 86' Cigarini (C), 87' Lykogiannis (C)