Cagliari-Bologna 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 64' Destro (B), 92' Borriello (C)



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (78' Miangue), Alves, Capuano; Isla, Dessena (86' Salamon), Tachtsidis; Di Gennaro; Sau, Borriello. All. Rastelli.



Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Nagy (72' Viviani); Di Francesco (62' Verdi), Destro (89' Torosidis), Krejci. All. Donadoni.



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 6' Sau (C), 13' Maietta (B), 31' Tachtsidis (C), 35' Donsah (B)



Espulsi: 88' Viviani (B), 91' Krafth (B)