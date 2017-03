Bella sorpresa per l'attaccante del Cagliari Marco Borriello, che ha ricevuto in regalo da Cristiano Ronaldo la maglia indossata dall'asso portoghese in occasione della recente sfida contro l'Ungheria. Questa il commento di Borriello dal proprio profilo Instagram: "Grazie Cristiano per il favoloso dono. Conserverò questa maglia fra i miei cimeli più preziosi. Un grande abbraccio, Marco".





Thank you @cristiano for the fabulous gift. I'll guard this jersey in my most precious memories A big hug for you, Marco #cr7 #legend Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 30 Mar 2017 alle ore 09:52 PDT