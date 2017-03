Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, parla a Radio Blu del futuro di Rastelli e Borriello: "Perdere con l’Inter, ma subire 5 gol dispiace sempre. Il nostro cammino è regolare, la salvezza è stata centrata con ampio margine di tempo. Rastelli? Resterà allenatore fino alla fine. Per noi non è stata una stagione negativa anzi. Rastelli ha fatto benissimo per essere il suo primo anno di Serie A, la società nutre fiducia in questo allenatore e viene supportato in tutto e per tutto. Borriello? Sta attraversando un momento di forma, meriterebbe la Nazionale. Il suo futuro è a Cagliari