Come riporta il sito ufficiale, Cagliari si è allenato questa mattina allo stadio Sant’Elia. Agli ordini di mister Rastelli la squadra ha lavorato in vista della gara di domenica contro il Crotone: allenamento aperto dal riscaldamento tecnico, quindi esercitazioni dedicate allo sviluppo della fase offensiva. A seguire, cross e tiri in porta: sfida aperta tra attaccanti e portieri. La seduta si è conclusa con una sessione di punizioni dal limite. Sempre in differenziato Luca Ceppitelli e Diego Farias; indisponibili Paolo Faragò e Federico Melchiorri che proseguono i rispettivi iter riabilitativi. La squadra si ritroverà domani alle 11 ad Asseminello per la rifinitura. Alle 12.30 Massimo Rastelli incontrerà i media nella Sala stampa del Centro sportivo