Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla così a La Nuova Sardegna: "Dobbiamo puntare a giocarcela contro il Napoli, non dobbiamo fare l’errore di partire già battuti. All’andata non giocai per un guaio all’adduttore, ma gli azzurri sono cambiati poco. Abbiamo trovato un maggiore equilibrio di squadra, contro il Chievo avremmo però dovuto fare meglio. Per puntare alla salvezza, il Cagliari deve puntare sulla cattiveria. L’assenza per infortunio di Cigarini si farà sentire, ma disponiamo di un elemento come Pavoletti: un ragazzo eccezionale".