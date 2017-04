Cagliari-Chievo 4-0



Marcatori: 11' Borriello, 15' Sau, 40' Joao Pedro, 90' Joao Pedro.



Cagliari (4-3-1-2): Rafael (91' Colombo); Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Deiola (74' Barella); Joao Pedro; Sau (67' Farias), Borriello. Rastelli. All. Rastelli.



Chievo (4-3-1-2): Seculin; Izco, Dainelli, Cesar, Cacciatore (17' Spolli); Castro, Radovanovic, Hetemaj; De Guzman (67' Bastien); Meggiorini (26' Gakpé), Pellissier. All. Maran.



Arbitro: Manganiello di Pinerolo.



Ammoniti: 16' Castro (CH), 34' Deiola (C), 76' Cesar (CH), 87' Ionita (C).