Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, parla dopo il pareggio contro il Crotone: "Sono contento, ho sfruttato una palla da fermo in una partita che valeva doppio. Penso che tutto sommato il risultato sia giusto: non era facile venire qui a fare punti, il Crotone era anche reduce da una bella vittoria esterna e ad un certo punto ci siamo trovati con un uomo in meno. Il Crotone ha avuto qualche occasione in più, ma si è vista la forza del nostro gruppo: una squadra di amici che si aiuta in campo l’un l’altro e ottiene risultati insperati".