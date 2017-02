Il presidente del Coni Giovanni Malagò consegnerà a Gigi Riva la massima onorificenza per uno sportivo, il Collare d'Oro. Sul maxischermo del Sant'Elia verranno proiettati alcuni dei 35 gol in 42 partite azzurre, e alcune delle 164 reti della sua straordinaria carriera nel Cagliari.



"Ringrazio il presidente del CONI per essere venuto a casa mia a darmi questo premio. Lui ha detto che io sono unico ma anche lui lo è. Saluto i miei nipotini in tribuna, purtroppo sono tutte femmine, un altro giocatore sarà difficile da trovare", ha detto Riva che, proprio dopo il suo discorso ha ricevuto l'abbraccio di Gigi Buffon e Daniele Dessena, i capitani delle due squadre appena entrati in campo per il riscaldamento pre partita.



Subito dopo un abbraccio da brividi con Gigi Buffon: due leggende azzurre.