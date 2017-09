Cagliari-Crotone 1-0



Marcatori: 33' Sau



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Dessena (58' Ionita), Cigarini, Barella; Joao Pedro (70' Faragò); Sau (76' Farias), Pavoletti. All. Rastelli



Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohden (65' Kragl), Barberis, Mandragora, Stoian (77' Crociata); Trotta (59' Tumminello), Budimir. All. Nicola



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 43' Cigarini (C), 45' Padoin (C), 53' Ceccherini (CR).