Alessandro Deiola, centrocampista che ha fatto rientro il Cagliari, parla ai canali ufficiali rossoblu: "Sono grato alla Società per questa opportunità, farò del mio meglio per contraccambiare la stima che il Club ha riposto nei miei confronti. Vorrei ringraziare anche lo Spezia che mi ha accolto dandomi la possibilità di fare esperienza e migliorarmi. Ho conosciuto molte persone in gamba e in questi mesi ho imparato tanto. Per me indossare la maglia del Cagliari è davvero qualcosa di speciale, rappresenta tanto. Sin da bambino tifavo Cagliari. Ricordo ancora l’emozione di quando entrai nel Settore giovanile. Ho coronato il sogno di arrivare in prima squadra. Ritrovo un gruppo affiatato, tanti amici, mi sento pronto per questa nuova avventura: non vedo proprio l’ora di iniziare".