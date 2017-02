Nell'ultimo giorno di mercato è stato accostato al Milan, un pensiero veloce ma non concretizzato. Sarebbe stato un ritorno per Davide Di Gennaro, centrocampista del Cagliari col contratto a scadenza nel prossimo giugno. Ad ora, l'accordo con il club sardo non è stato ancora trovato. Non un problema economico, ma più legato al progetto di cui Di Gennaro vuole sentirsi parte integrante a lungo; altrimenti, altre soluzioni sono già pronte.