Non ci sono quasi più dubbi, sarà Diego Lopez il successore di Rastelli sulla panchina del Cagliari. Dopo l'incontro di ieri a Milano col presidente rossoblù Giulini, sarebbe arrivato il via libero definitivo per l'uruguaiano, svincolatosi in giornata dal Palermo e passato in testa nella lista dei papabili rispetto ai vari Iachini, Oddo e Zenga. La formula più probabile è quella di un contratto fino al termine della stagione, prolungabile per un altro anno in caso di arrivo a metà classifica.