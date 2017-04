Il Cagliari ha sostenuto questo pomeriggio al Sant’Elia un test contro l’Under 17 di David Suazo. Nove i gol messi a segno: doppietta di Sau e una rete a testa per Di Gennaro, Barella, Faragò, Joao Pedro, Borriello, Han e Deiola.

Lavoro personalizzato per Senna Miangue, che ha riportato una distorsione alla caviglia destra, ancora out Luca Ceppitelli.

Venerdì mattina alle ore 11 ad Asseminello è prevista una nuova seduta di allenamento in preparazione alla gara di domenica contro il Pescara.