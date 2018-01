Prime parole da giocatore del Cagliari per Leandro Castan, apparso molto motivato al via della nuova avventura. Il brasiliano è arrivato in prestito secco dalla Roma ("Nainggolan mi ha parlato benissimo dell'ambiente", ha dichiarato), ma non chiude a priori le porte a un futuro in Sardegna. "Alla formula del trasferimento non ci penso - le sue parole -, voglio solo dare il massimo poi vedremo in estate dove saremo tutti: io, la Roma e il Cagliari. Per me la parola vale più di tutto, non mi faccio influenzare dalle formule e dai contratti".