Nuovo allenamento per i rossoblù questo pomeriggio al Centro Sportivo 'Asseminello'. Assenti i nazionali Nicolò Barella, Artur Ionita, Senna Miangue e Filippo Romagna, il programma di oggi ha visto i giocatori iniziare la seduta con esercizi di rinforzo posturale. A seguire, flessibilità dinamica ed esercitazioni tecniche. Quindi prove di possesso palla e partita su campo ridotto.



Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Rafael e Luca Ceppitelli. Terapie per Marco Sau: l’attaccante, uscito anzitempo nella gara col Napoli, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione all’adduttore della coscia destra. Terapie anche per Alessio Cragno (affaticamento al retto femorale della coscia destra), Andrea Cossu e Federico Melchiorri.

Mercoledì i rossoblù nuovamente in campo per una seduta di allenamento pomeridiana.