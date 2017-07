Il Cagliari cerca un difensore centrale sul mercato dopo la partenza di Bruno Alves. In pole position c'è Andreolli, svincolatosi dall'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, le alternative sono Zukanovic (Roma) e Goldaniga (Palermo). In più chiesto il giovane Romagna alla Juventus. In uscita Balzano: Pescara e Avellino sono in vantaggio sul Parma. Dall’estero c’è qualche sondaggio su Ibarbo che non andrà a Pejo, dove invece ci sarà Cop se non c'è l'acquirente.