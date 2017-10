Ilesonerato il proprio allenatore,Fatali le 4 sconfitte consecutive subite in campionato nelle ultime 4 gare. Al suo posto è prontoche nella giornata di ieri ha incontrato in prima persona il presidente del club sardo Tommaso Giulini dando la sua disponibilità a subentrare a stagione iniziata.Ecco il comunicato ufficiale:

Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra.

A Rastelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in oltre due anni con professionalità e passione. Protagonista nella vittoria del campionato di serie B e nel raggiungimento dell’undicesimo posto della passata stagione, a lui il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e con il tecnico Dario Rossi ai quali va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata.