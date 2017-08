"Il rinnovo? Lo volevamo tutti: io, il Presidente e il Direttore. Sono molto contento". Diego Farias ha prolungato il suo contratto per un altro anno e ora ha un sogno: “Fare un grande campionato e portare il Cagliari il più in alto possibile, per rendere felici tutti i tifosi rossoblù. Il Presidente e il mister hanno speso belle parole per me: mi fa piacere e mi dà ancora più forza per allenarmi bene. Voglio fare la mia parte con tanti gol e assist per aiutare la squadra a disputare una bella stagione”.



“Il Mago” ha trovato nell’Isola le atmosfere del suo Brasile. “Qui mi trovo benissimo, ho tanti amici, la gente mi vuole bene. Mi sento come se fossi a casa mia, anche per questo ho scelto di proseguire quest’avventura col Cagliari. Il mio ruolo preferito? Dappertutto! Mi basta stare in campo”.



Diego ricorda bene la sua doppietta dell’anno scorso che mandò ko il Sassuolo dopo un brutto inizio da parte dei rossoblù: una partita forse decisiva per il campionato del Cagliari. “Un primo tempo così così, poi ci siamo svegliati e ho dato il mio contributo alla vittoria della squadra: niente di speciale, ho fatto solo il mio dovere” .



Quest’anno lo staff tecnico si è ampliato: “Grazie al supporto di tutti stiamo facendo un bel lavoro, puntiamo a fare un grande campionato”.



Da grande appassionato di basket, è stata una bella soddisfazione incontrare di persona Gigi Datome, orgoglio della pallacanestro sarda e stella della Nazionale italiana. “Mi ha fatto piacere, è stata una bella sorpresa. Spero di poter andare a vedere le partite dell'Italia che sarà impegnata a Cagliari nei prossimi giorni”.