Leonardo Pavoletti trova squadra. Il centravanti del Napoli, fuori dai piani di Maurizio Sarri, è stato tra i calciatori più corteggiati della Serie A: Benevento, Udinese, Sassuolo e Cagliari ci hanno provato in tutti i modi. Chi in prestito, chi con il diritto di riscatto, chi trattando per il titolo definitivo. E alla fine, l'ha spuntata il club sardo. Il bomber ex Genoa sarà un nuovo giocatore del Cagliari: accordo trovato tra le parti per un trasferimento proprio a titolo definitivo.



LE CIFRE - 10 i milioni di euro di parte fissa offerti dal club di Giulini al Napoli, più 2 di bonus. Contratto quinquennale al classe '88 da un milione di euro a stagione (bonus esclusi) e l'eredità, pesante, di Marco Borriello. Rastelli ha il suo nuovo centravanti, che oggi sosterrà le visite mediche e diventerà l'acquisto più caro della storia del Cagliari.