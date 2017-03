Il portiere brasiliano Gabriel (arrivato a gennaio in prestito dal Milan in cambio di Storari) non convince il Cagliari. Che in prospettiva futura punta su Cragno, classe 1994 attualmente in prestito al Benevento (Serie B). E' seguito da Inter e Napoli, piace pure al Salisburgo: ma solo un'offerta irrinunciabile (dai 5 milioni in su) creerebbe dei dubbi sul suo futuro.