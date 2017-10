Cagliari-Genoa 2-3 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 8' Galabinov (G), 35' Taarabt (G), 48' Pavoletti (C), 75' Rigoni (G), 79' Joao Pedro (rig.) (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno (63' Rafael); van der Wiel (46' Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita (76' Sau); Joao Pedro; Farias, Pavoletti. All. Rastelli



Genoa (3-4-2-1): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Veloso, Bertolacci (90' Brlek), Laxalt; Rigoni (85' Omeonga), Taarabt (75' Ricci); Galabinov. All. Juric



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 20' Barella (C), 33' Pavoletti (C)