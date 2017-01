L'ex Borriello affonda il Grifone.



I giornali in edicola oggi raccontano la gara tra Cagliari e Genoa mettendo in evidenza la prestazione super del bomber campano e il flop del collettivo di Juric.



La Gazzetta dello Sport apre con "Cagliari, Borriello è super. Genoa k.o. e contestato". "Simeone illude il Grifone, poi i sardi ribaltano la sfida in 4' e dilagano: 2 gol dell'ex, più Joao Pedro e Farias. Per Juric è la quarta sconfitta di fila".



L'edizione genovese di Repubblica sceglie di portare il dito sulla decisione dell'Associazione Club Genoani di risarcire il costo del biglietto ai tifosi presenti ieri in Sardegna: "Il Genoa non vale neppure il prezzo del biglietto: rimborsiamo i tifosi traditi". Il quotidiano prosegue poi così: "Il Cagliari asfalta i resti del Grifone dimezzato da infortuni e cessioni. Un sonoro schiaffo alla società da parte della tifoseria organizzata".



Eloquente, infine, il titolo scelto dal Secolo XIX: "Il naufragio del Genoa". "Tracollo dei rossoblu a Cagliari, è il quarto KO consecutivo. Problemi in ogni reparto, prime contestazioni dei tifosi". Più sotto spicca il commento di capitan Burdisso: "Toccato il fondo. E' il punto più basso della stragione, onoriamo questa