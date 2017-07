Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio dei calendari: "Partiamo con Torino e Milan, poi alla terza giocheremo in casa, inaugureremo il nuovo stadio e per questo ringrazio i colleghi che ce l'hanno permesso. Grazie al Crotone che ha accettato di giocare le prime due partite in casa, cosa non facile. Siamo certi di avere lo stadio per tempo. Ci sono poi 13-14 enti che dovranno esprimersi per darci l'agibilità".