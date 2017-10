Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla a margine della presentazione del museo sulla storia del club sardo, "Cagliari 1920 History & Gallery": "Le prime quattro gare sono state buone, poi le ultime tre non abbiamo fornite prestazione adeguate. Domenica dobbiamo ripartire per fare meglio di quanto fatto lo scorso anno.Penso che il turno infrasettimanale col campo non al 100% ci abbia fatto un brutto scherzo, i giocatori non hanno reso come speravamo. Farias e Pavoletti si devono sbloccare, Joao e Barella nelle ultime tre uscite non sono stati quelli d'inizio stagione. Adesso mi aspetto da tutti un'esaltante prestazione per tornare alla vittoria".