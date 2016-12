Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato in conferenza stampa del mercato del club sardo: "Leggo che Di Gennaro sarebbe qui solo per pochi giorni in attesa del mercato: voglio sottolineare che il club crede molto nelle sue qualità, rare da trovare, e se il giocatore sarà d’accordo vorremmo che restasse con noi almeno fino a fine stagione. Poi ci si guarderà negli occhi e si deciderà se rinnovare. Di Storari non parlo, i panni si lavano in famiglia".