Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Sky Sport del nuovo stadio e del prossimo mercato: "E' una bellissima giornata che aspettavamo da tempo. Oggi abbiamo messo il primo mattone per il nuovo stadio, ora ci aspettano 4 mesi intensi perché vogliamo completarlo prima dell'inizio della stagione. Se dovessimo riuscirci sarebbe una vittoria di tutta l'isola. Futuro? Il Cagliari deve continuare a lottare per la salvezza, avremo molte spese per lo stadio e quindi non potremo fare investimenti scintillanti sul mercato ma onoreremo comunque al meglio il prossimo campionato.".