A margine della festa di Natale con la squadra, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha voluto fare alcune precisazioni sul futuro del tecnico Rastelli. "Non abbiamo contattato nessun allenatore - le sue parole riportate dal sito del Corriere dello Sport -. I nomi che stanno circolando, Mandorlini, De Biasi o Stramaccioni, non sono mai stati avvicinati né da me né dal direttore sportivo. Siamo reduci da due sconfitte non soddisfacenti, ma quest'anno abbiamo raggiunto la promozione e con i venti punti conquistati siamo perfettamente in linea con i nostri programmi. Se alcuni episodi nelle ultime trasferte fossero andati a nostro favore, vedi l'espulsione di Di Gennaro a Pescara o il rigore concesso e poi annullato a Empoli, tutti quanti avrebbero fatto un altro tipo di analisi".