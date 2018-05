Secondo quanto riferisce Tuttosport il Cagliari starebbe pensando a Claudio Ranieri per la prossima stagione. Il tecnico non dovrebbe rimanere al Nantes, ed è in attesa di offerte dall'Inghilterra. In caso di salvezza, Giulini proverebbe a convincere Ranieri a tornare in Sardegna dopo l'esperienza durata tre anni dal 1988 al 1991.