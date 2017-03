Scene di vera e propria guerriglia urbana a Sassari tra gli ultras di Cagliari e quelli locali, in occasione dell'amichevole tra Sorso, formazione di Promozione, e i rossoblù. Doveva essere una semplice amichevole, ma si è trasformata in una battaglia, ma non sul campo.



IL FATTO - Circa 200 sostenitori del Cagliari sono arrivati alla stazione centrale di Sassari intorno alle 13: ad accoglierli hanno trovato gli ultras della Torres, che gli hanno riservato un benvenuto fatto di petardi e bombe carta. Qualche minuti di scontri e poi l'intervento delle forze dell'ordine che hanno immediatamente presidiato la stazione e fermato la rissa. Alcune persone, quattro o cinque, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.