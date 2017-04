L'attaccante del Cagliari, Han Kwang Song è diventato il primo calciatore della Corea del Nord a giocare in Serie A ieri a Palermo. Come si legge su La Stampa, dietro c’è un progetto più ampio. Il Paese asiatico ha deciso di puntare sul calcio. "Faremo giocatori più forti di Messi", ha promesso Kim Jong-un. Da qualche anno il governo spedisce i suoi giovani promettenti a Barcellona e Perugia, dove hanno sede la Fundacion Marcet e l'Italian Soccer Management. L'ultima volta sono partiti in 30: vanno a studiare calcio per poi tornare a casa, a insegnarlo a chi è rimasto. Han Kwang Song ha fatto così ed è stato notato dal responsabile Alessandro Dominici, che nel 2014 ha seguito Antonio Razzi, sì proprio il senatore, in un viaggio in Corea.



Il giocatore è stato tesserato come 'giovane di serie' e ha firmato un contratto che gli garantisce vitto, alloggio e circa 1200 euro lordi mensili. L’operazione ha portato a un’interrogazione firmata da due parlamentari PD, la stessa presentata in occasione del tesseramento di Song-Hyok Choe da parte della Fiorentina. I due deputati sostengono che gli stipendi dei lavoratori coreani percepiti fuori dal Paese, quindi anche dai calciatori, finiscano nelle casse governative. Negli ultimi 30 anni, però, poco più di 50 giocatori hanno firmato un contratto fuori dalla Corea. Per lo più in campionati minori come quello cambogiano. Troppo poco per pensare a un disegno che faccia del calcio uno strumento di supporto alla dittatura.