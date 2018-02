"Facciamo una promessa agli Juventini e a tutti i tifosi: cercheremo di dare il massimo" lo ha detto ai taccuini del Corriere Dello Sport il DG del Cagliari Mario Passetti. "Per noi questa è una partita che ha una valenza speciale, sarà fondamentale scendere in campo ricordando il valore della maglia che indossiamo. Un valore aggiunto per noi, ma non dimentico partite come quella contro la Spal con lo stadio pieno che ha avuto un ruolo determinante nella vittoria.